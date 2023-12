Com chegada ao PSB, Datena se filia ao 10º partido; veja lista

São Paulo – Com a filiação ao PSB nesta terça-feira (19/12), o apresentador José Luiz Datena passa a integrar o 10º partido político de sua trajetória. Embora o jornalista ainda não tenha exercido nenhum cargo público, ele já vislumbra uma nova pré-candidatura em 2024, como vice da deputada federal Tabata Amaral (PSB) na eleição à Prefeitura de São Paulo.

Nos últimos dez anos, Datena pulou do PT ao PSB, passando por partidos como PP e PSL, sigla que se fundiu ao DEM para virar o União Brasil (veja lista completa abaixo).

Linha do tempo mostra filiações de Datena a partidos políticos Da esquerda à direita, Datena já desistiu de concorrer em eleições quatro vezes: em 2016 e 2020, à Prefeitura de São Paulo, e em 2018 e 2022, ao Senado. O partido pelo qual passou a maior tempo filiado foi o PT, no qual permaneceu por 24 anos.

No evento de filiação ao PSB, na sede da sigla, em Brasília, Datena creditou sua saída de uma emissora televisiva, em 1989, ao apoio público que o jornalista deu à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, Lula havia sido derrotado no segundo turno por Fernando Collor.

No ano passado, Datena contava com o apoio do então presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua pré-candidatura ao Senado pelo PSC. Após desistir do palanque, o apresentador declarou neutralidade na disputa entre Lula e Bolsonaro, que terminou com a vitória do petista.

Datena se diz contrário à polarização política Agora, Datena chega ao PSB cotado para ser vice da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) nas eleições de 2024 à Prefeitura de São Paulo e com críticas à polarização política.

“O Brasil sofreu tanto nos últimos anos com uma imbecilidade tão grande que chama polarização”, disse ele. “Ideias diferentes têm que ser toleradas”, afirmou.

No evento desta terça, o apresentador disse que abandonou as candidaturas em outros momentos porque os partidos descumpriram com acordos que haviam sido firmados. Datena reforçou que, desta vez, será diferente.

“Concorri a cinco eleições e não perdi nenhuma. Eu não desisti da politica, foi a política que desistiu de mim. Quando apalavraram comigo e não cumpriram, eu saí fora”, disse Datena.

Participaram da solenidade caciques do partido como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira e o ministro Márcio França (Microempresa), além da própria Tabata.

Datena trocou PDT por PSB Entre março e novembro, Datena foi filiado ao PDT, partido no qual recuou três vezes, segundo filiados, de anunciar publicamente sua pré-candidatura a prefeito da capital.

Conforme o Metrópoles noticiou, a sigla mandou confeccionar um banner com o nome de Datena e o instalou no no auditório da direção municipal, no bairro Jardim Paulista, zona oeste da capital.

A proposta para ser vice de Tabata Amaral, segundo aliados da deputada federal, partiu do próprio Datena. Para aliados da deputada, a presença do jornalista na chapa tem potencial para alavancar a candidatura de Tabata, ainda pouco conhecida pelos eleitores da capital.