PL contra “saidinhas” está parado há quase 1 ano no Senado

Projeto foi aprovado na Câmara em 2022 e está, desde maio de 2023, na Comissão de Segurança Pública sob relatoria de Flávio Bolsonaro

Depois da última “saidinha” de fim de ano, 255 presos do Rio de Janeiro e 321 de São Paulo não retornaram aos presídios; na imagem, mulher observa do lado de fora dos presídios Marcelo Camargo/Agência Brasil)

PODER360 13.jan.2024 (sábado) – 10h48



O PL (projeto de lei) que propõe a revogação do direito à saída temporária de detentos em regime semiaberto está parado na Comissão de Segurança Pública do Senado há quase 1 ano, desde maio de 2023.

De autoria do deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), o PL havia sido aprovado em plenário da Câmara em 2022. Foram 311 votos favoráveis e 98 contrários. Leia a íntegra (PDF – 793 kB).

Na última 2ª feira (8.jan.2024), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o Congresso deve sim alterar a lei para revogar o direito às “saidinhas”. Segundo ele, a legislação tem “pretexto de ressocializar”, mas serve “como meio para a prática de mais crimes”.

Depois da última “saidinha” de fim de ano, 255 presos do Rio de Janeiro e 321 de São Paulo não retornaram aos presídios. O policial Roger Dias da Cunha, de 29 anos, por exemplo, morreu no domingo (7.jan) depois de ser baleado na cabeça durante confronto em Belo Horizonte (MG). Os autores dos disparos deveriam ter retornado à prisão depois da saída de fim de ano.

O relator do projeto de lei, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem opinião semelhante à de Pacheco. Defende a aprovação do PL com o argumento de que as saídas aumentam a criminalidade e colocam a população em risco.

“A revogação do benefício da saída temporária, é medida necessária e que certamente contribuirá para reduzir a criminalidade. São recorrentes os casos de presos detidos por cometerem infrações penais durante as saídas temporárias. Assim, ao se permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem da saída temporária, o poder público coloca toda a população em risco”, afirma Flávio.

Em audiência pública na Comissão de Segurança, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Rodolfo Queiroz Laterza, ressaltou que as saídas temporárias são essenciais para a reinserção dos presos na sociedade e que fazem parte do processo de progressão previsto na lei penal.

Laterza frisou que o projeto tem pontos positivos, mas ponderou que há maneira de mudar as regras das saídas temporárias sem precisar extinguir o direito.

“Tem que ter critérios objetivos, como a proibição de frequentar determinados lugares e, também, no caso, a obrigatoriedade de comunicação, mas também você proibir, creio que ele não se adequaria ao que ele serve, que é próprio do regime semiaberto“, defendeu.

O Poder360 apurou que os senadores que integram a Comissão de Segurança Pública do Senado se articulam para mudar a forma original do PL e manter a “saidinha” para atividades de estudo e trabalho de detentos. O objetivo é fazer com que o projeto seja aprovado em fevereiro na comissão.

As negociações são encabeçadas pelo senador Sergio Moro (União Brasil-PR), pelo relator Flávio Bolsonaro e pelo presidente da comissão, Sérgio Petecão (PSD-AC).

Ao Poder360, Moro afirmou que todos estão envolvidos na discussão do tema e explicou o que será alterado: “Eliminam-se as saídas em feriados e sem causas, que é a essência do projeto e que têm causado problemas e revoltas. Preserva-se a saída para educação e trabalho para os presos do semiaberto”, afirmou.

O projeto de lei analisado também propõe a exigência de exames criminológicos para a progressão de regime de pena e o monitoramento eletrônico obrigatório a todos os detentos que passam para os regimes abertos ou semiabertos.

Na Comissão de Segurança Pública, houve pedido de vista do senador Fabiano Contarato (PT-ES) para avaliar melhor o projeto antes da votação.

LEI DA SAIDINHA O direito à saída temporária sem vigilância direta é previsto pela lei de Execução Penal, nº 7.210, de 1984. A garantia é concedida aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto. A autorização é dada às atividades caracterizadas como:

visita à família; freqüência a curso supletivo profissionalizante e de instrução do 2º grau ou superior; participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Com informações da Agência Senado.