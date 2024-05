PL do Veneno: Congresso tira da Anvisa e Ibama controle de agrotóxicos

Faisal Bashir/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

1 de 1 aplicação agrotóxicos – Foto: Faisal Bashir/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesO Congresso Nacional derrubou, na quinta-feira (9/5), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos, conhecido como “PL do Veneno”. Com isso, o Ministério da Agricultura passará a ter competência exclusiva no registro de pesticidas e produtos de controle ambiental.

O texto retira a competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para liberar e fiscalizar o uso dos defensivos agrícolas.

Com a derrubada do veto, o Ministério da Agricultura poderá aprovar o uso de produtos à base de um ingrediente que ainda está em processo de reavaliação pelo órgão responsável. A medida vai contra o entendimento do governo, que defende o princípio da precaução.

O presidente Lula vetou 17 itens, mas o Congresso derrubou o veto de oito deles. O restante deverá ser analisado na próxima sessão conjunta do Legislativo, marcada para 28 de maio.

O Executivo argumentou que a proposta é “inconstitucional por colocar em risco os direitos à vida e à saúde” e que “o órgão responsável pelo setor da agricultura não possui competência legal, nem especialização técnica, para avaliar riscos toxicológicos ou ecotoxicológicos, mas, apenas, a redução da eficiência agronômica de agrotóxicos”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?