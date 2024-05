PL lança ofensiva contra as duas únicas prefeituras do PT no RJ

O PL lançou uma ofensiva contra as duas únicas prefeituras do Rio de Janeiro comandadas pelo PT. Em Maricá e Japeri, o partido de Bolsonaro se mobiliza para tentar impedir a permanência da esquerda no Executivo municipal nas eleições de outubro.

Em Maricá, o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, será o candidato apoiado por Lula. Administrada pelo PT desde 2008, a cidade é considerada um polo de resistência ao crescente avanço da direita no Rio de Janeiro.

O vice de Quaquá na disputa será o presidente do PT no estado, João Maurício, o Joãozinho, secretário de Governo de Maricá. Para enfrentar Washington Quaquá, o PL escalou o vereador Ricardinho Netuno. Em março, Bolsonaro esteve em Maricá e declarou seu apoio ao vereador. Quaquá, contudo, é considerado favoritíssimo à reeleição.

A disputa em Japeri, por sua vez, tem gerado uma expectativa maior no PL. O candidato do partido no município será o vereador Tiago Careca, que conta com o apoio dos senadores Flávio Bolsonaro, Romário e do presidente estadual do partido, Altineu Cortes.

Careca vai enfrentar a atual prefeita, Fernanda Ontiveros, que se elegeu pelo PDT e migrou para o PT em 2023. Antes da atual gestão, o PT jamais havia comandado a prefeitura de Japeri.

A disputa na cidade dividiu também políticos influentes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O atual presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), declarou apoio a Tiago Careca. O antecessor, deputado André Ceciliano (PT), defende a reeleição da prefeita Fernanda Ontiveros.