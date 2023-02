José Dirceu é internado com hematoma na cabeça e passa por cirurgia

O ex-deputado federal e ex-presidente nacional do PT José Dirceu (PR) cancelou a participação em um evento em Brasília e para ser submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (23/2). O procedimento foi devido a um hematoma subdural (coágulo) na caixa craniana.

De acordo com boletim médico do hospital DF Star, José Dirceu deu entrada no local com quadro hematoma subdural, sendo submetido a procedimento neurocirúrgico para drenagem. No momento, o petista, que foi ministro-chefe da Casa Civil durante o primeiro governo Lula e protagonista no escândalo do mensalão, se encontra em observação na UTI, em respiração espontânea e sem previsão de alta.

Veja o boletim:

Boletim Médico – Jose Dirceu – 23.02 by Carlos Estênio Brasilino on Scribd

Nas redes sociais, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), filho de Joé Dirceu. comemorou o procedimento bem sucedido.

“A cirurgia foi um sucesso, era um caso simples e ele já se recupera muito bem”. Veja: