Planalto inicia reparos: gabinete de Lula não foi danificado

O edifício-sede da Presidência da República, o Palácio do Planalto, passou por perícia policial ainda no domingo (8/1), após ser invadido e depredado por terroristas. Segundo informações oficiais, nesta segunda-feira (9/1) serão iniciados reparos no prédio. A limpeza das dependências também será feita ao longo do dia. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) está realizando um levantamento no local nesta segunda.

Além de móveis revirados, há cacos de vidro no chão e obras de arte depredadas. Muitas vidraças estão quebradas e precisarão ser trocadas. Há ainda manchas de sangue em alguns locais do Palácio do Planalto.

09_01_2023_09_35_33

Vidraça do Palácio do Planalto quebradaFlávia Said/Metrópoles

09_01_2023_09_36_02

Entrada principal do Palácio do PlanaltoFlávia Said/Metrópoles

09_01_2023_09_36_32

Computadores da recepção quebradosFlávia Said/Metrópoles

De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT-RS), o gabinete presidencial não foi danificado.

“Não conseguiram entrar no gabinete do presidente Lula, porque ele tem um vidro blindado, tem um sistema de segurança que não permitiu que eles pudessem adentrar aquela área”, disse o ministro a jornalistas. “A parte mais danificada foi o térreo e o segundo andar.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) despacha nesta segunda do próprio Planalto. Ele regressou a Brasília no domingo (8/1) de Araraquara (SP), onde acompanhou os danos causados pela chuva, e foi diretamente para o Palácio do Planalto olhar de perto a destruição causada pelos terroristas.

A primeira agenda é às 9h, com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Em seguida, se reúne com o ministro da Defesa, José Mucio, e os comandantes das Forças Armadas. No fim do dia, às 18h, o presidente recebe os 27 governadores de estados e do DF para uma reunião de emergência.

“O gabinete presidencial está totalmente preservado. Os criminosos não acessaram a área do gabinete presidencial. O presidente Lula vai trabalhar do Palácio do Planalto hoje, exatamente para mostrar para a sociedade brasileira e para o mundo que as instituições estão preservadas, que elas estão funcionando na sua mais absoluta normalidade”, frisou o ministro da Secom.

InvasõesAos gritos de “faxina geral” e ao som do Hino Nacional, bolsonaristas ocuparam a Esplanada dos Ministérios, na tarde deste domingo (8/1), em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.