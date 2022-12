ANP: preço da gasolina fecha última semana do ano com alta de 0,61%

O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos de combustíveis em todo o país teve alta de 0,61%, segundo levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e divulgado nesta sexta-feira (30/12).

Entre 25 a 31 de dezembro o preço médio do litro da gasolina passou de R$ 4,93 para R$ 4,96. O valor máximo registrado pela ANP foi de R$ 7,39. Entretanto, em comparação com a última semana de 2021, o combustível teve queda de 25,1%, comercializado a R$ 6,626.

O litro médio do etanol hidratado também registrou alta de R$ 3,81 para R$ 3,87, aumento de 1,57%. O valor mais elevado pela ANP nesta última semana foi de R$ 6,54.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o litro do combustível teve queda de 27,5%, comercializado a R$ 5,337 na época.

Diferentemente dos demais combustíveis, o preço médio do diesel teve um queda de 0,48% e passou de R$ 6,28 para R$ 6,25. O valor mais alto registrado pela agência foi de R$ 7,67.

Apesar da queda na última semana, o diesel teve aumenta de 23,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Preço da gasolina na gestão LulaA equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda uma medida provisória para manter o valor dos combustíveis isentos de impostos federais. A isenção de tributos implementada pelo atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) estará em vigor até este sábado (31/12).

A equipe do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, sugeriu à equipe do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), prorrogar a medida adotada por Bolsonaro. Entretanto, o próximo governo rejeitou o adiamento.