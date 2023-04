PM ambiental apreende 11 toneladas de queijo artesanal estragado em Minas Gerais

A Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais apreendeu cerca de 11 toneladas de queijo artesanal impróprio para consumo em uma residência, na zona rural de Riachinho, no interior do Estado. A carga seria enviada para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e para Brasília. Em um vídeo divulgado pelas redes sociais, mostra os queijos acondicionados dentro de caixas d’água. Elas ficavam em céu aberto ou embaixo de árvores, em um casa abandonada e sem estrutura. Os agentes chegaram até o local após denúncia anônima. “O queijo é mergulhado nos tambores, nessas caixas d’água, em uma salmoura, como uma forma de conservá-los. Depois, eles são retirados, feita a manutenção e lavados. Posteriormente, são comercializados nos grandes centros”, explicou o tenente Marcos Paulo, da PM Ambiental de Minas Gerais. O local é o mesmo onde, em uma ação anterior, foi apreendido 32 toneladas de queijo, também armazenado da maneira irregular. Um carro com 440 quilos de queijo artesanal também foi apreendido pela PM, também acondicionado de maneira irregular.

