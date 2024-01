PM anuncia ocupação na Cidade de Deus durante 24 horas

A Polícia Militar do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira, 3, uma operação na Cidade de Deus, na zona oeste da capital fluminense. Os agentes ocuparão a comunidade durante 24h. Segundo a PM, a ação visa desmobilizar um grupo criminoso, ligado ao Comando Vermelho, que estaria utilizando a comunidade como “base para cometer diversos delitos”. O objetivo da ação é eliminar barricadas, realizar apreensões de veículos roubados ou clonados e, se possível, prender criminosos. Além disso, a ação visa localizar criminosos beneficiados pelo indulto natalino, que não retornaram ao sistema carcerário do RJ. Dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) aponta que 250 detentos não retornaram aos presídios. No total, 1785 detentos foram liberados para passar o Natal em casa, desde que apresentassem bom comportamento. Entre os fugitivos estão dois ex-chefes do tráfico de drogas, Saulo Cristiano Oliveira Dias, conhecido como SL, e Paulo Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Bin Laden. A data prevista para o retorno era sábado, 30, e a taxa de evasão foi de 14%, menor do que a registrada no ano passado, que foi de 42%.

Leia também

Mortes em rodovias federais aumentam 21% no Ano Novo; acidentes sobem 33%



Cerca de 30% dos presos não retornam das saídas temporárias; especialista pede mais critério na concessão do benefício