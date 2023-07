Trio armado assalta ônibus com rodoviários no Lobato

Um grupo com cerca de 20 rodoviários foi assaltado no início da manhã desta quarta-feira (19) na região do Boiadeiro, no bairro do Lobato. As vítimas estavam a caminho do trabalho quando foram abordados pelo trio armado. O crime aconteceu por volta das 5h. Segundo a Polícia Civil, as testemunhas contaram que um homem armado entrou no veículo e subtraiu pertences do motorista e dos colegas, enquanto dois comparsas o aguardavam do lado de fora. De acordo com a TV Bahia, um dos suspeitos estava armado com metralhadora. Policiais militares da 14ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia de roubo. Buscas foram efetuadas em toda a região, bem como na Av. Afrânio Peixoto, mas nenhuma vítima ou suspeito do crime foram localizados. Os rodoviários registraram a ocorrência no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), que investiga o roubo. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as primeiras diligências de apuração já estão sendo realizadas, para que os criminosos sejam identificados.