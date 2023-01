PM e Exército preparam desocupação de acampamento bolsonarista no DF

Militares da polícia do Distrito Federal e do Exército se concentram em frente ao Quartel-General da Força Armada na capital do país, na manhã desta segunda-feira (9/1), para desmontar o acampamento bolsonarista montado na região.

A chegada das equipes ao local atende a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que demandou a desocupação da área em até 24 horas.

A desmobilização ocorre um dia após os atos de vandalismo registrado contra as sedes dos Três Poderes, nesse domingo (8/1).

Os apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) se instalaram no local em 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições, e permaneceram desde então.

