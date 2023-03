PM encontra 634 kg de maconha avaliados em R$ 2 milhões

Cerca de 630 kg de maconha, avaliados em R$ 2 milhões, foram apreendidos pela polícia no povoado de Lagoa, município de Canarana. Com este flagrante, a polícia alcançou a marca de três toneladas de maconha apreendidas em 2023.

A apreensão foi realizada por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido e a 3ª CIA do 7° BPM. Os PMs chegaram até as drogas após denúncia anônima do plantio de maconha. No imóvel indicado, os militares encontraram uma espécie de laboratório para produção de tabletes de entorpecentes.

Além dos 634 kg de maconha, os policiais apreenderam uma prensa manual, duas seladoras a vácuo, embalagens plásticas e duas espingardas.

Um homem de 51 anos encontrado no imóvel acabou preso em flagrante.