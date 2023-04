PM prende suspeito de divulgar vídeo com falso ataque à escola em Teixeira

Militares da 87ª CIPM de Teixeira de Freitas, efetuaram a prisão de um acusado de promover falsa comunicação de crime (FAKENews), com informações sobre um ataque numa escola do bairro São Lourenço.

A prisão ocorreu durante o período da tarde de sexta-feira (14) de abril, sendo detido um homem de 34 anos.

O indivíduo é o principal suspeito de propagar um vídeo nas redes sociais, com informações falsas sobre um ataque à Escola São Lourenço. Após os primeiros compartilhamentos do material, pessoas iniciaram as denúncias que levaram a prisão do acusado, que também é morador da Rua André Medeiros, no Bairro São Lourenço.

No vídeo o acusado aparece falando sobre o falso ataque e também compartilha o conteúdo nas redes sociais. Ele foi conduzido para a sede da 8ª COORPIN.

O comande da 87ª CIPM, Major Neto, afirmou que operações estão acontecendo entre as Polícias Militar e Civil, na tentativa de conter a disseminação de material qualificado como FAKE News, com a exploração de informações inverídicas sobre atentados em unidades de ensino.