Quatro mulheres morrem em acidente envolvendo carro de padre no MS

Quatro mulheres, de 28 e 29 anos, morreram na noite de sexta-feira (10) em um acidente na BR-163, em Campo Grande (MS). O veículo em que a jovens estavam colidiu de frente com a caminhonete dirigida por um padre durante uma ultrapassagem.

O padre Wagner Divino era o motorista da caminhonete, ele atua na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio. Ao g1, a Pastoral de Comunicação da catedral informou que o padre sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital particular da cidade. Ele já recebeu alta.

Segundo o boletim de ocorrência, as mulheres seguiam para Rio Verde, a 203 km da capital, para comemorar o aniversário de uma amiga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista teria tentado uma ultrapassagem em faixa contínua quando aconteceu a colisão.

As vítimas foram identificadas como Carolina Peixoto, Kaena Guilhen, Letícia de Mello e Laís Moriningo. As quatro morreram ainda no local. Uma quinta ocupante do veículo sobreviveu e foi socorrida. Não há informações sobre o estado de saúde dela.