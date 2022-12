Poatan e Amanda, os cinturões brasileiros mais festejados de 2022

A derrota de Charles Do Bronx para o russo Islam Makhachev foi a maior frustração para o UFC brasileiro em 2022. Em compensação, as vitórias de Alex Poatan e Amanda Nunes, respectivamente sobre Israel Adesanya e Juliana Pena, trouxeram um alento para o chamado “esquadrão brasileiro” na categoria.

Se a gente contabilizar o número de lutas envolvendo brasileiros no UFC, chegará à conclusão que houve este ano mais derrotas do que vitórias: 59 x 56. Mas é aí que entra de novo a história da compensação, porque, no computo geral, o Brasil termina 2022 com mais cinturões do que no ano passado.

Tínhamos, em dezembro de 2021, três campeões mundiais. Hoje, temos quatro detentores de cinturões. No retrospecto do ano, perdemos dois cinturões: Charles Do Bronx para Islam Makhachev; e Glover Teixeira para Jiri Prochazka. E ganhamos três: Amanda Nunes para Juliana Pena; Deiveson Figueiredo para Brandon Moreno; e Alex Poatan para Israel Adesanya.

Há uma sensação de que os brasileiros continuarão fortes em 2023, mas não surgiram nomes novos que possam surpreender, apenas os medalhões de sempre. Ou seja, os lutadores e lutadoras que já estão no topo permanecerão nos holofotes.

Isso deve acontecer talvez pela falta de estrutura e de incentivo para esse esporte no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que estão investindo pesado em jovens atletas, com o objetivo de, em breve, passar a dominar a maioria das categorias.

A maior expectativa do Brasil para o próximo ano é saber se Do Bronx terá forças para reconquistar o cinturão. A sua derrota para o russo Islam Makhachev foi tão contundente, que deixou o brasileiro meio desmotivado para tentar voltar ao topo.

