Podemos quer incluir conselho de fiscalização no texto das Fake News e PL fecha questão contra o projeto

A deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), presidente nacional do Podemos, disse nesta terça-feira, 2, que o partido estuda apresentar emenda ao Projeto de Lei das Fake News (PL 2630/20) prevendo a criação de um conselho, com diversas representatividades, para fiscalizar a lei depois de aprovada. Abreu falou com jornalistas ao chegar na reunião de líderes na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Já o PL, oposição ao governo, fechou questão contra a proposta, afirmou o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, nas redes sociais. “O PL decidiu fechar questão na Câmara contra o PL da Censura. Vamos derrubar esse absurdo!”, escreveu.

O PL das Fake News está previsto para ser votado em plenário da Câmara na sessão desta terça-feira, assunto que é discutido na reunião entre os parlamentares com o presidente da Casa. Pela manhã, Lira esteve com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, onde também tratou do assunto, já que a proposta defendida pelo governo enfrenta uma forte resistência entre os deputados.

Abreu disse que ainda não há consenso no Podemos sobre o projeto, e que muitos parlamentares do partido não tinham lido a versão final do texto do relator, deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) até a votação do requerimento de urgência no plenário da Câmara pela análise do PL. O parecer só foi disponibilizado no fim da semana passada. “Eu votei não, não porque eu sou contrária ao projeto. Votei não porque eu não tinha o texto”, disse a deputada.