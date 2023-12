PT quer processo ético disciplinar contra 3 deputados da oposição

Representação de Gleisi Hoffmann e Zeca Dirceu alega que a oposição quebrou decoro ao gritar “o ladrão chegou” com Lula no Congresso

Enquanto Lula discursava na sessão da promulgação da PEC da Reforma Tributária, a oposição e e governistas vaiavam e gritavam em apoio ao presidente, respectivamente Ricardo Stuckert/Presidência da República – 20.dez.2023

22.dez.2023



O PT (Partido dos Trabalhadores) enviou na 5ª feira (21.dez.2023) 3 representações ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados em que pede a abertura de processos ético-disciplinares por quebra de decoro parlamentar por parte dos deputados Maurício Marcon (Podemos-RS), Gustavo Gayer (PL-GO) e Abilio Brunini (PL-MT).

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o líder do partido na Casa Baixa, Zeca Dirceu (PT-PR), alegam que os congressistas da oposição deixaram de “observar o necessário decoro parlamentar” quando supostamente veicularam “agressões verbais e morais”. Leia as íntegras das representações (PDF – 1 MB).

O texto afirmou que Marcon, Gayer e Brunini foram identificados em vídeos da TV Câmara participando do coro que gritava “o ladrão chegou” no momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou no Congresso. O episódio se deu na 4ª feira (20.dez) durante a sessão de promulgação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Reforma Tributária no plenário da Casa Baixa.

Na representação contra o deputado Maurício Marcon, especificamente, foram incluídos 2 vídeos postados em suas redes sociais, fora da cerimônia.

Segundo o texto, no 1º registro, o congressista grava o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o chama de “o maior ladrão da história do país”. No 2º, Marcon ocupa a tribuna do plenário e diz: “Hoje enfim pude conhecer o ladrão e gritei a plenos pulmões: ‘Ladrão, ladrão, ladrão’”.

Assista ao momento (2min21s):

Gleisi e Dirceu afirmam que apresentarão representações a outros congressistas nos próximos dias. Depois de recebidas pelo presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado Leur Lomanto (União-BA), e incluídas na pauta para votação, os deputados devem apresentar seus pareceres para decidir se serão aplicadas sanções, como punição ou até cassação dos mandatos.

Na 5ª feira (21.dez), o deputado Messias Donato (Republicanos-ES), que recebeu um tapa de Washington Quaquá (PT-RJ), foi alvo de uma representação do PT pedindo a abertura de processo ético-disciplinar por quebra de decoro parlamentar ao “agredir” o deputado Quaquá.