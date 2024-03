PoderData: 54% dos que têm Bolsa Família aprovam o governo

Taxa recuou 4 pontos percentuais desde janeiro, quando registrou o maior percentual do Lula 3; desaprovação avançou 5 p.p. no período e está em 38%

Na imagem, novo cartão do Bolsa Família Divulgação/Ministério do Desenvolvimento Social

PODER360 29.mar.2024 (sexta-feira) – 10h00



Pesquisa PoderData realizada de 23 a 25 de março mostra que 54% dos beneficiários do Bolsa Família declaram “aprovar” o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A taxa recuou 4 pontos percentuais desde janeiro, quando atingiu o maior patamar: 58%. Os que dizem “desaprovar” são 38% –um aumento de 5 pontos percentuais desde o início de 2024. Outros 8% não souberam responder.

É preciso considerar que por se tratar de um grupo menor, a margem de erro nesse recorte (6,2 p.p.) é maior que na população total considerada na pesquisa (2 p.p.).

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 23. 25 de março de 2024, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 202 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%.

Para chegar a 2.500 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, são mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população. Saiba mais sobre a metodologia lendo este texto.

O Bolsa Família foi criado em 2003, no 1º ano do 1º mandato de Lula. Em outubro de 2023, o maior programa de transferência de renda na história do Brasil completou 20 anos e beneficiava 21,5 milhões de famílias.

Atualmente, o Bolsa Família é pago a famílias com renda individual mensal de até R$ 218. O benefício médio é R$ 687. Vai sendo sempre maior para famílias muito numerosas, com gestantes e com crianças.

Por sua extensão e potencial de impacto, o programa social é usado como plataforma eleitoral desde sua criação. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o ex-presidente alterou o nome do programa para “Auxílio Brasil” e expandiu o valor do benefício. De volta ao Palácio do Planalto, Lula retomou o nome do programa.

Levantamento feito por este Poder360 mostra que, atualmente, 13 Estados têm mais beneficiários do programa social que pessoas com emprego formal. A dependência do programa caiu em relação a janeiro de 2023, entretanto, os beneficiários do Bolsa Família ainda representam 45,8% do emprego formal. Os números exemplificam a força eleitoral do programa.

O Poder360 preparou um vídeo explicando como funciona o programa social de distribuição de renda.

Assista (3min46s):

METODOLOGIA A pesquisa PoderData foi realizada de 23 a 25 de março de 2024. Foram entrevistadas 2.500 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 202 municípios nas 27 unidades da Federação. Foi aplicada uma ponderação paramétrica para compensar desproporcionalidades nas variáveis de sexo, idade, grau de instrução, região e renda. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

As entrevistas foram realizadas por telefone (para linhas fixas e de celulares), por meio do sistema URA (Unidade de Resposta Audível), em que o entrevistado ouve perguntas gravadas e responde por meio do teclado do aparelho. O intervalo de confiança do estudo é de 95%.

Para facilitar a leitura, os resultados da pesquisa foram arredondados. Por causa desse processo, é possível que o somatório de algum dos resultados seja diferente de 100. Diferenças entre as frequências totais e os percentuais em tabelas de cruzamento de variáveis podem aparecer por conta de ocorrências de não resposta. Este estudo foi realizado com recursos próprios do PoderData, empresa de pesquisas que faz parte do grupo de mídia Poder360 Jornalismo.