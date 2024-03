Polarização não é mais sobre partidos, mas pessoas, diz Lula

Para o presidente, embate sempre existiu entre o PT e o PSDB, mas mudou com Bolsonaro

A polarização não é negativa, desde que o governo saiba trabalhar os neutros e criar governabilidade, disse o presidente Sérgio Lima/Poder360 – 26.jan.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na noite desta 2ª feira (11.mar.2024) que a polarização no Brasil deixou de ser caracterizada por 2 partidos– PT e PSDB– e passou a ser marcada por duas pessoas– ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista ao SBT, Lula disse não estar preocupado com a polarização e que a tendência política não é uma prerrogativa dos brasileiros, mas um movimento mundial. Ele citou as eleições em Portugal no domingo (10.mar) e nos Estados Unidos no final deste ano.

“O Brasil foi polarizado entre PSDB e PT durante muito tempo. Verdade, foi assim em 1989, foi assim em 1994, foi assim em 1098, foi assim em 2002, em 2006. Agora, o Brasil está polarizado entre duas pessoas. Não são nem 2 partidos, porque o meu partido existe, o partido deles não existe. É uma legenda eminentemente eleitoral”, disse na entrevista, em referência ao Partido Liberal.

O presidente disse considerar a polarização positiva, desde que o governo saiba trabalhar os “neutros” para criar governabilidade. Lula também disse que as redes sociais são um “benefício e um malefício” e que contribuem com a tendência. O petista defendeu a regulamentação das plataformas de mídia social. Disse que o processo deve ser “resultado de um longo debate com a sociedade e com especialistas”.

