Poliana Rocha defende Leonardo após ausência no aniversário da neta

Poliana Rocha saiu em defesa do marido, o cantor Leonardo, após o artista ser criticado por não comparecer ao aniversário de 5 anos da neta, Maria Vitória, filha caçula de Pedro Leonardo.

O aniversário da pequena aconteceu no mesmo dia do batizado de Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca, no último domingo (5/2).

Após internautas indicarem que as filhas de Zé Felipe são as netas “preferidas” do cantor, Poliana publicou fotos da família reunida e afirmou que comemorou o aniversário da menina ao lado do marido.

“Nós comemoramos com muito amor o niver dela na fazenda!”, escreveu Poliana.