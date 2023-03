Polícia Civil amplia a campanha Páscoa Solidária para o interior da Bahia

As doações poderão ser arrecadadas até o dia 4 de abril e depositadas em caixas coletoras, distribuídas nas sedes das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior

Para beneficiar as pessoas em situação de vulnerabilidade social que moram no interior do estado, a Polícia Civil ampliou a campanha Páscoa Solidária, iniciada em Salvador no dia 10 de março, com a arrecadação de alimentos não perecíveis. As doações poderão ser arrecadas até o dia 4 de abril e serão destinadas às instituições de acolhimento social.

As pessoas poderão depositar suas doações em caixas coletoras com a identificação da campanha, distribuídas nas sedes das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), localizadas nas cidades de Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Valença, Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Jequié, Vitória da Conquista, Barreira, Itaberaba, Seabra, Irecê, Serrinha, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Brumado, Itapetinga, Guanambi,Eunápolis, Bom Jesus da Lapa, Euclides da Cunha e Santa Maria da Vitória.

Outros pontos de arrecadação serão informados à população pelos coordenadores regionais. A lista das instituições a serem beneficiadas com os donativos será divulgada no decorrer da campanha. Além da população, servidores das Coordenadorias também vão se unir para colaborar com as doações.

