Polícia Civil apreende 4,6 kg de carne estragada de empresa clandestina em Carapicuíba

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu 4.600 kg de carne vencida em uma empresa clandestina em Carapicuíba. Um homem foi preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a equipe foi chamada no local com o objetivo de vistoriar a empresa. Ao chegar no endereço indicado, os agentes encontraram o homem e as carnes expostas ao sol, abertas em pedras e ao ar livre, sem proteção contra aves e insetos. Em meio à mercadoria, haviam moscas e baratas. Na câmara fria do estabelecimento, os policiais encontraram 230 caixas, contendo 20 kg de carne cada, todas com o prazo de validade vencido, totalizando 4.600 kg. Imediatamente, a Vigilância Sanitária e o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura (SIF) foram acionados e lacraram os produtos. Segundo a pasta, o suspeito preso era responsável pelo local. O homem não teve a identidade revelada. A ocorrência foi registrada como crime contra as relações de consumo na DIICMA de Carapicuíba.

