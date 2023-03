Polícia Civil convida repórter do CORREIO para falar sobre masculinidade tóxica

Após a matéria do CORREIO sobre o fenômeno dos ‘redpills’, homens que pregam superioridade masculina e ódio às mulheres, a Polícia Civil da Bahia, que está realizando uma ação de conscientização no mês da mulher, convidou o repórter Moysés Suzart para explicar um pouco mais deste movimento masculinista.

“A delegada-geral leu a matéria e ficou muito assustada com aquilo, e pediu para que me chamassem para a palestra para justamente mostrar aos delegados, aos diretores de cada órgão de dentro da Polícia Civil, tudo sobre essa essa seita, como eu defini lá na na matéria. Teve ainda a palestra de um um psicólogo, Vinícius Farani. Ele falou sobre masculinidade tóxica. Foi uma roda de conversa e palestras para mostrar, no mês da mulher, a importância de se combater o machismo, o assédio, bem como todos os males que a que as mulheres sofrem na sociedade”, comentou Moysés.

Para a Polícia Civil, os comportamentos reproduzidos nestas “seitas” são também questões de segurança pública, uma vez que muitos casos de violência doméstica e feminicídio são acompanhados pelos mesmos discursos.

“A masculinidade tóxica implica diversos desequilíbrios das relações na sociedade. Por isso, aproveitamos a programação do mês da mulher para incluir esta palestra muito especial para os nossos dirigentes e servidores homens. O engajamento de todos é fundamental para o cuidado e a proteção das mulheres, bem como para o combate à violência doméstica e familiar”, comentou a Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito.