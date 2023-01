Polícia civil cumpre mandado de prisão contra acusado de matar adolescente

A polícia civil de Itamaraju cumpriu na manhã desta quinta-feira (26) de janeiro, um mandado de prisão preventiva em desfavor do principal suspeito pela morte do adolescente no bairro Furlan em Itamaraju.

O crime ocorreu em 17 de junho de 2022, onde a vítima Alexandre Henrique dos Santos Nogueira (17 anos), seguia pela rua São Pedro no bairro Furlan, quando foi interceptado e morto com vários disparos de arma de fogo por dois indivíduos numa motocicleta.

Após as investigações foram identificados com nomes de MATEUS DE SOUZA e Pedro Henrique de Oliveira Viana, vulgo “Pedrinho”. O processo foi remetido à justiça e o magistrado da comarca expediu a prisão dos acusados.

Durante a ação foi preso MATEUS DE SOUZA, que alegou se chamar Lucas e ser menor de idade. Mas Pedro Henrique de Oliveira Viana, não foi encontrado e atualmente é tido como foragido da justiça.

No depoimento a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates, o acusado assumiu ter praticado o crime de homicídio e a motivação seria uma dívida com o tráfico de drogas.

Os dois foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado e MATEUS DE SOUZA, será encaminhado ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas onde ficará à disposição da justiça.

Em relação a Pedro Henrique de Oliveira Viana, que continua foragido da justiça, a polícia civil pede para que, caso alguém tenha informações, denunciar por meio do telefone 197 ou (73) 3294-3364 (delegacia de Itamaraju).

Fonte | Gilvan de Meireles Prates