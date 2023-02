TV Box: PRF apreende quase 100 mil itens de mercadorias estrangeira na Bahia

Decodificadores de TV, popularmente conhecido como TV Box, além de equipamentos eletrônicos, calçados, brinquedos e centenas de outros itens foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A ação aconteceu durante fiscalização de combate a criminalidade no KM 820 da BR- 116 na manhã desta sexta-feira (10).

Foi dada ordem de parada a dois caminhões-baú para uma fiscalização detalhada. Durante os procedimentos de vistoria ao compartimento de carga, os policiais encontraram diversas caixas que totalizaram mais de 90.000 itens. Todo o material estava sem qualquer documentação comprobatória.

O motorista do caminhão Ford/Cargo disse que ganharia R$ 23 mil para transportar as mercadorias do Ceará até São Paulo. Já o motorista do outro veículo de carga, informou que foi contratado pelo valor de R$ 40 mil para levar os produtos para o mesmo destino.

Diante das circunstâncias, todo o material apreendido foi apresentado na Secretaria da Receita Federal para as tratativas administrativas legais. Já os condutores foram encaminhados para a Polícia Federal, pelo crime de contrabando.