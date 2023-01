Polícia Civil de Caravelas prende em flagrante autor de Receptação de Madeiras furtadas

Nas primeiras horas da manhã de terça-feira (10) de janeiro, uma equipe da Policia Civil de Caravelas, comandada pelo DPC Marco Antonio de Oliveira Neves, foi comunicada de furto de madeira na área, B6AI65, pertencente a Empresa Suzano, momento este que os vigilantes conduziram o caminhão placa JQR-4A12, cor branca, com reboque placa BTT-7585, juntamente com a madeira furtada, 110 metros cúbicos, para o pátio da Secretaria de Obras da Prefeitura de Caravelas.

Neste local a equipe da Policia Civil compareceu e conduziu o nacional W. T. A., motorista do caminhão e responsável pela carga, para a Delegacia de Caravelas, juntamente com os vigilantes para prestarem esclarecimentos do fato ocorrido e serem tomadas as providências cabíveis.

Sendo portando autuado em flagrante delito W. T. A pela prática do crime tipificado no artigo 180 do CPB, sendo arbitrada fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em seu favor, entretanto não foi paga e o autuado permanece preso a disposição da justiça.

Fonte: DPC Marco Antônio de Oliveira Neves