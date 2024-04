Polícia civil de Itamaraju, cumpriu mandado de prisão contra acusado de homicídio

A Polícia Civil de Itamaraju cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de autor de homicídio qualificado

Na manhã desta sexta-feira (05) de abril, policiais civis de Itamaraju cumpriram mandado de prisão preventiva em desfavor de Alex Rafael Oliveira da Silva (21 anos), expedido pelo Juiz Criminal da Vara Criminal de Itamaraju/BA.

Trata-se do homicídio ocorrido no dia 03/02/2024 em via pública, na Travessa Irmão Andrada, no Bairro Jaqueira em Itamaraju. Na ocasião, a vítima Audelan de Souza Pires (33 anos) foi morta a pauladas.

Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato e, após a oitiva de todos os envolvidos e testemunhas, bem como com o auxílio de vídeos feitos na hora do crime, concluiu-se que A.R.O.S. matou Audelan utilizando um pedaço de pau em via pública na presença de diversas testemunhas. Inicialmente, a informação é de que se tratava de quatro autores, contudo, após oitivas das testemunhas, verificou-se que se tratava apenas de um autor.

A motivação do crime, segundo o que se depreende dos autos, foi em razão de a vítima ter cortejado uma mulher e o autor não gostou.

Foi representada pela prisão preventiva em desfavor de Alex Rafael Oliveira da Silva , a qual foi deferida pela autoridade judiciária, após parecer favorável do ministério público. Na manhã de hoje, os investigadores da Delegacia de Itamaraju fizeram campanha e lograram êxito em prender A.R.O.S. em via pública.

O manado de prisão preventiva foi cumprido e comunicado à justiça. O preso foi recambiado para Teixeira de Freitas onde se encontra à disposição da justiça.

Fonte: DT / ITAMARAJU