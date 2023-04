Polícia Civil de Teixeira de Freitas/ CATI SUL cumpre mandado de prisão preventiva em face de homicida

Após sucessivas diligências realizadas pelos Investigadores do CATI-SUL com o intuito de localizar e dar cumprimento ao Mandado de Prisão; tipificação penal Lei 2848, art. 121, § 2°, IV – Homicídio Qualificado, expedido pela 1Vara do Júri e Execuções Penais de Teixeira de Freitas, em desfavor de Filiphe Andrade Farias, a equipe de Investigadores logrou êxito em seu intento.

Primeiramente a equipe se dirigiu até o endereço do autor, rua Governador Braulio Xavier da Silva, nº142, Bairro Colina verde. Após algumas horas de campana, o investigado não apareceu, sendo assim, a equipe decidiu por manter contato com os moradores, utilizando uma estória cobertura.

Neste momento, a irmã do autor atendeu a equipe e informou que o investigado estava trabalhando, como ajudante de pedreiro, em uma obra que fica uma quadra atrás da referida residência.

Diante disso, a equipe de trabalho se deslocou até a referida obra. Em seguida, o indivíduo foi avistado, abordado e devidamente recolhido para esta unidade policial para a tomada das medidas legais pertinentes ao caso narrado. Fato registrado para os devidos fins.

FONTE: 8ª COORPIN