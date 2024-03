Segundo homicídio em Teixeira de Freitas

Renê Rocha Santos (23 anos), se tornou a segunda vítima da noite de violência descontrolada da cidade de Teixeira de Freitas.

Morto numa emboscada, onde os criminosos armados lhe interceptaram, quando transitava pelas ruas do bairro Castelinho, ocupando uma motocicleta.

Renê Rocha Santos sofreu uma colisão dos ocupantes de um veículo, que desceram realizando uma sequência de tiros. Que segundo as autoridades, leva a acreditar numa execução.

Pessoas que transitavam pelo local, informaram a central da Polícia Militar e equipe de investigação da Polícia civil de Teixeira de Freitas.

A delegada Andressa Carvalho, que respondia pelo plantão, autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML da cidade.

A motocicleta ocupada por Renê Rocha Santos foi encaminhada para delegacia da Polícia Civil, capsulas de projéteis utilizadas em pistola calibre 9mm e uma quantidade de drogas localizadas próximo do corpo. Serão incluídos no inquérito que apura a motivação e autoria do homicídio.