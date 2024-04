Polícia conclui inquérito e pede prisão de dono de Porsche pela 3ª vez

São Paulo — A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte do motorista de aplicativo decorrente de um acidente provocado por um Porsche, avaliado em R$ 1,2 milhão, conduzido pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. O Metrópoles apurou que, além disso, o 30º DP (Tatuapé) pediu à Justiça, pela terceira vez, a prisão dele.

Laudo do Instituto de Criminalística indica que o veículo de luxo trafegava a 156 km/h quando atingiu a traseira do Renault Sandero de Ornaldo da Silva Viana, 52, na madrugada de 31 de março na Avenida Salim Farah Maluf, zona leste de São Paulo. A reconstituição do acidente foi feita, por volta das 10h desta quinta-feira (25/4), com a ajuda de um scanner e drones.

A câmera corporal de uma policial militar feminina, que conversou com o empresário logo após o acidente, registrou que ele estava com a voz pastosa, aparentando possível embriaguez. O próprio empresário afirma à PM que havia “saído de uma festa” e que pretendia, antes do acidente, ir para casa “jogar sinuca”.

fernando sastre de andrade filho 1

Motorista chegou à delegacia na tarde desta segunda (1º/4) Reprodução

fernando-motorista-porsche

Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de homicídio após provocar um acidente com seu Porsche em alta velocidade Reprodução

empresario-Porsche

Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de homicídio após provocar um acidente com seu Porsche em alta velocidade Reprodução

fernando porsche

Empresário Fernando Sastre de Andrade Filho sai do 30º DP pela porta da frente Felipe Resk/Metrópoles

fernando sastre de andrade filho 3

Acompanhado da mãe, o motorista se apresentou à delegacia Reprodução

fernando sastre de andrade filho 2

Fernando Sastre de Andrade Filho estava desaparecido Reprodução

Acidente Porsche zona leste SP

Dianteira de carro de luxo ficou completamente destruída Divulgação/Polícia Civil

porsche-acidente

Porsche em alta velocidade provocou morte de uma pessoa em acidente no Tatuapé Divulgação/Polícia Civil

Acidente Porsche zona leste SP

Asfalto ficou com marcas de pneus após acidente, ocorrido em alta velocidade Divulgação/Polícia Civil

Acidente Porsche zona leste SP

Carro da vítima teve a traseira destruída Divulgação/Polícia Civil

Acidente Porsche zona leste SP

Motorista do Renault Sandero morreu durante atendimento hospitalar Divulgação/Polícia Civil

Como publicado pelo Metrópoles, Fernando Sastre estava em uma casa de pôquer antes de assumir o volante do carro de luxo e provocar o acidente que matou o motorista de aplicativo.

No Porsche também estava o estudante Marcus Vinicius Machado Rocha, de 22 anos, amigo do empresário, que ficou gravemente ferido após a colisão. Quando se recuperou, ele afirmou em depoimento que Fernando havia ingerido álcool antes de dirigir, versão diferente da contada pelo empresário.

Fernando e Marcus estavam acompanhados das namoradas, com quem consumiram nove drinques, como consta em uma comanda, antes do acidente fatal.

No dia do acidente, o empresário deixou o local com a ajuda da mãe, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, de 45 anos, e só se apresentou na delegacia mais de 36 horas depois.

Imagens das câmeras Na segunda-feira (22/4), a Polícia Militar entregou à Polícia Civil as imagens captadas pelas câmeras corporais dos PMs que atenderam a ocorrência. Elas devem ajudar a equipe de investigação a entender as circunstâncias em que Fernando Filho deixou o local do acidente.

Os registros foram revelados, nesta quinta-feira (25/4), pela TV Globo. Nelas, é possível perceber a voz alterada do empresário, aparentemente embriagado. Os PMs que atendem a ocorrência, de acordo com as imagens, afirmam que estão sem o bafômetro, equipamento que poderia aferir se Fernando havia ingerido bebidas alcoólicas.

Mesmo com uma morte registrada, os agentes só apresentaram a ocorrência na delegacia cerca de 5 horas após o acidente.

A conduta dos PMs que liberaram a saída de Fernando é investigada pela corporação. A Polícia Civil também investiga a situação, a pedido da Justiça.

A entrega das imagens das câmeras corporais acontece dias depois de a Polícia Civil ter ido à Justiça solicitá-las formalmente. Ainda assim, o Metrópoles apurou que a PM se antecipou à decisão judicial e entregou os vídeos por via administrativa.

Prisão negada A Justiça negou dois pedidos de prisão anteriores contra o empresário, mas impôs fiança de R$ 500 mil e suspendeu sua CNH. Ele e a mãe também tiveram que entregar seus celulares à polícia. A quebra do sigilo de dados foi autorizada. Sobre o terceiro pedido de prisão, nenhum posicionamento havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.

A defesa de Fernando Filho informou, na terça-feira (23/4), que não vai se manifestar a respeito do resultado do laudo.

Na ocasião do acidente, a defesa disse que entrou em contato com a família da vítima para prestar solidariedade e toda a “assistência necessária”. “Obviamente, a perda não será reparada, mas minimamente prestaremos amparo necessário neste momento de tal fatalidade”, diz nota dos advogados.