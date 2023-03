Polícia do DF cumpre mandados contra suspeitos de desviar 570 toneladas de alimentos de empresa

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu três mandados de busca e apreensão contra dois funcionários suspeitos de desviar 570 toneladas de alimentos pertencentes a uma empresa. De acordo com as investigações, a carga é avaliada em aproximadamente R$ 4,6 milhões. O nome da empresa não foi divulgado pela polícia. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 15, nas residências dos investigados, em Águas Claras (DF), Contagem (MG) e Sete Lagoas (MG). Segundo a PCDF, os suspeitos falsificavam notas e balanços fiscais e subtraíram grande quantidade de produtos. Ambos tinham bastante confiança por aturem na empresa e a dupla se aproveitou disso para cometer, o crime. “Tais pessoas, se aproveitaram da confiança depositada, pois trabalhavam na referida empresa, falsificaram notas e balanços fiscais e subtraíram grande quantidade de produtos”, disse a polícia.

Ambos vão responder por crimes de de falsificação de documento e furto mediante fraude. Se condenados, a pena poderá passar de 10 anos de prisão. Batizada de “Operação Hamster” (devido ao hábito do animal de acumular comida nas bochechas), a ação contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.