Polícia encontra 120 kg de drogas em ônibus de turismo na Bahia

Um ônibus turístico carregando cerca de 120 kg de drogas no bagageiro foi alcançado na tarde desta segunda-feira (6), no Povoado de Sussuarana, município de Tanhaçu, próximo a Brumado, no sudoeste baiano. O veículo com 22 pessoas foi abordado por equipes do Pelotão Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv/Brumado).

O coletivo da empresa JL TURISMO fazia a linha Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso do Sul, até Maceió no Alagoas, de maneira irregular, quando foi abordado pelas guarnições do TOR. O capitão Marcos Farias afirmou que a grande quantidade de drogas estava no bagageiro. “Durante a verificação, os militares encontraram 115 tabletes de maconha em duas malas e duas caixas de papelão e mais seis quilos de cocaína em duas sacolas”, pontuou o oficial.

Os 19 passageiros e três motoristas foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Brumado foram ouvidos e liberados. As investigações continuam para encontrar o proprietário das drogas.