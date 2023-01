Corpo é resgatado no rio Alcobaça, em Teixeira de Freitas

Uma equipe resgatou um corpo no Rio Alcobaça na noite desta segunda-feira (2). O acidente aconteceu no bairro Vila Feliz, em Teixeira de Freitas, e as buscas subaquáticas foram iniciadas por volta das 18h.

O corpo foi localizado pelos bombeiros às 19h, foi retirado da água e deixado sob os cuidados do pessoal do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para os demais procedimentos legais. Toda operação foi acompanhada por policiais militares.

O Corpo de Bombeiros ressalta que é importante que os cidadãos tenham algumas precauções ao banhar-se em rios, praias e lagos. Usar colete salva-vidas e respeitar as sinalizações de perigo são medidas que podem evitar situações como afogamentos.