Polícia encontra câmera escondida instalada por traficantes em Tancredo Neves

Após um fim de semana de terror no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, quando 10 pessoas foram baleadas em uma festa estilo paredão, ao lado de uma delegacia, a polícia encontrou uma câmera escondida instalada em um poste.

O equipamento foi descoberto com a ajuda do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A câmera era utilizada para monitorar a entrada e saída de policiais no bairro. O material foi removida por uma equipe da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Segundo o comandante da unidade, major Luciano Jorge Alves da Silva, o ponto de imagem estava em um poste de iluminação. “Assim que as guarnições chegaram na Rua Piauí, a câmera foi visualizada e, em seguida, removida “, contou.

Para realizar novas denúncias, basta utilizar os números do Disque Denúncia e do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), 181 e 190, respectivamente. O siligo está garantido.