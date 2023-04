Polícia evita roubo a mansão em São Paulo e deixa dois criminosos mortos após troca de tiros

Uma tentativa de assalto a uma mansão perto do Parque do Ibirapuera, área nobre de São Paulo, terminou com dois criminosos mortos e um preso pela polícia após uma troca de tiros. Os detratores não conseguiram invadir a casa e tentavam abrir o portão quando um dos vizinhos ligou para a polícia. Segundo o capitão da Rota Tiago Morato, os criminosos estavam dentro de um carro roubado: “Com a aproximação das viaturas, eles se esconderam dentro do veículo com uma película muito escura e esperavam fugir com esse veículo sem os policiais perceberem. Porém, a Rota conseguiu perceber e frustrou essa ação deles”. De acordo com as autoridades, todos os envolvidos já tinham passagens na polícia por outros crimes. Segundo o secretário-executivo de Segurança Pública Osvaldo Nico Gonçalves, o jovem de 19 anos que optou se entregar aos policiais, identificado como Cauê Rafael Vieira Moraes, saiu da cadeia há pouco tempo: “Aquele que optou por se entregar, se entregou. Aquele que apontou a arma para a polícia, a polícia não está preparada para receber isso daí. Então o policial reagiu, tem que reagir. E quem quer se entregar, se entrega, opte por esse caminho. Quem quer o confronto, infelizmente… Ainda bem que foram eles e não o policial”.

*Com informações do repórter David de Tarso