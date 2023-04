Governo demite mais 58 servidores do GSI em onda de cortes para atender Lula

O ministro interno do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, autorizou nesta quinta-feira, 27, a exoneração de mais 58 servidores do órgão de segurança. Cappeli já havia anunciado a demissão de 29 militares nesta quarta-feira, 26, incluindo três secretário nacionais. Com isso, o total vai a 87. A leva de cortes faz parte da determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dada após o envolvimento de militares do GSI nos atos do 8 de Janeiro. Desde o início de governo, Lula manifesta a pretensão de fazer uma remodelação no órgão, mas a vontade virou prioridade após a divulgação de imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, obtidas pela Jovem Pan, e que culminaram na demissão do então comandante da pasta, general Gonçalves Dias, demitido no último dia 19. Também a pedido de Lula, foi aberta uma sindicância no órgão, a fim de apurar o envolvimento dos militares nos atos de violência na capital federal. O prazo para a conclusão da investigação é dia 30 de maio. No entanto, Cappelli já avisou que pretende antecipar o resultado. As novas exonerações anunciadas nesta quinta-feira, 27, serão publicadas na próxima edição do Diário Oficial da União (DOU).

Dando prosseguimento à renovação do quadro de funcionários do GSI, autorizei a exoneração de mais 58 servidores. As dispensas serão publicadas na próxima edição do Diário Oficial da União. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) April 27, 2023