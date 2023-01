Polícia faz buscas por suspeito de mortes de indígenas no sul da Bahia

A polícia faz buscas por um suspeito de participar do duplo homicídio dos indígenas Samuel Cristiano do Amor Divino, 21 anos, e Nauí Brito de Jesus, 16, no Extremo Sul da Bahia. Equipes da Força Integrada (FI) de Combate a Crimes Comuns envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria da Segurança Pública fazem buscas neste sábado (28).

Segundo a polícia, ele presta serviço de segurança privada na região. Em um imóvel utilizado por ele, na zona rural de Porto Seguro, os policiais apreenderam armas, celulares, rádios comunicadores, entre outros dispositivos eletrônicos. Um mandado de prisão foi decretado contra ele.

“Estamos com equipes espalhadas pela região buscando o foragido que possui mandado de prisão temporária”, contou o titular da 23a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), delegado Moisés Damasceno.

O comandante do 8° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Alexandre Costa de Souza, acrescentou que unidades territoriais e especializadas da PM atuam em conjunto promovendo varreduras. “O patrulhamento segue reforçado na região por tempo indeterminado”, completou.