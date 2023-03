Polícia Federal investiga fraude e desvio de R$ 50 milhões do Auxílio Emergencial em 12 estados e no DF

Nesta terça-feira, 7, a Polícia Federal realiza 47 mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas em relação à uma investigação contra fraudes no Auxílio Emergencial, oferecido durante a pandemia de Covid-19. O alvo da ação policial é uma organização criminosa presente em 12 Estados e no Distrito Federal que teriam conseguido desviar mais de R$ 50 milhões do benefício por meio de mais de 10 mil contas fraudadas. Com aval da 9ª Vara Federal de Campinas, os mandados estão sendo cumpridos em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal. Além disso, a Justiça autorizou o bloqueio de bens que se encontram em nome dos investigados. Estima-se que 37 pessoas estejam envolvidas, que podem cumprir pena superior a 22 anos por furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa. A investigação foi iniciada após o envio de informações da Caixa Econômica Federal, que suspeitava de benefícios fraudados no valor de R$ 54,6 mil. Ao longo do processo, foram identificadas milhares de outras fraudes.

Leia também

Caixa vai começar a pagar o Bolsa Família no próximo dia 20; confira o calendário de 2023



Lula assina MP do novo Bolsa Família e pede que população fiscalize programa: ‘Só assim dará certo’