Polícia Federal prende paraguaia de 18 anos com 2,6 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão 

A Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher paraguaia na noite deste sábado, 15, no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em nota, o órgão afirmou que a jovem de 18 anos estava tentando embarcar com 2,6 kg de cocaína em um voo que faria escala em Paris e teria Barcelona como destino final. De acordo com a PF, a estrangeira havia entrado no Brasil dias atrás, pelo município de Foz do Iguaçu, trazendo a droga até a capital fluminense. Durante fiscalização de rotina, policiais federais identificaram o ilícito escondido numa cinta corporal usada pela mulher. Ela foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde o caso foi registrado, e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão.

