Polícia identifica um dos suspeitos de agredir turistas romenos no Pelourinho

Um dos suspeitos de agredir dois turistas romenos no Pelourinho, no último sábado (22), já foi identificado pela Polícia Civil. Em nota ao CORREIO, a instituição afirmou que a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) está analisando a imagens de câmeras de segurança da região que registraram o roubo e diligências estão sendo realizadas para localizar os autores.

As vítimas, dois homens de 30 e 37 anos, foram encaminhadas para um hospital particular de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, as guias para exame de lesão foram expedidas e policiais da Deltur estão auxiliando os turistas. Os turistas foram agredidos no Pelourinho durante uma tentativa de assalto. Uma dupla furtou o celular de um dos romenos na Rua Inácio Acioli e as vítimas tentaram recuperar o aparelho, entrando em luta corporal com os criminosos.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os dois turistas aparecem ensanguentados, um deles com o rosto ferido após ter sido agredido e ter o óculos quebrado durante o assalto. Moradores que passavam pelo local conseguiram prestar socorro aos romenos, que, em seguida, foram encaminhados à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde registraram boletim de ocorrência. Os estrangeiros foram levados para os primeiros atendimentos no Samu e depois foram para um hospital particular.