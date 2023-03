Polícia investiga tentativa de assalto a joalheria em shopping da zona norte do Rio

A polícia do Rio de Janeiro investiga uma tentativa de assalto a uma joalheria em um shopping center de Del Castilho, zona norte da cidade, na tarde do último sábado, 4. Os bandidos tentaram invadir e assaltar a loja que ficava no primeiro piso. Na fuga, eles roubaram um veículo para tentar escapar do cerco dos policiais e dos seguranças do centro de compras. Houve tiroteio no local, provocando desespero dos frequentadores. No momento do crime, ocorria uma espécie de churrasco em uma área externa do shopping. As pessoas se jogaram no chão para tentar fugir de eventuais balas perdidas. Vídeos da situação foram publicados nas redes sociais. O centro comercial Nova América informou que a ocorrência foi “algo pontual” e que ninguém ficou ferido. A polícia analisa imagens do circuito de segurança para tentar identificar os bandidos, que agem especialmente em shopping centers e têm como principal alvo lojas que comercializam joias e bens de alto valor.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga