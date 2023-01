Polícia Militar desmobiliza todos os acampamentos de São Paulo

A Polícia Militar desmobilizou todos os acampamentos bolsonaristas de São Paulo na última segunda-feira, 9. Logo pela manhã chegava a informação aos manifestantes de que as barracas instaladas há 61 dias em frente à Assembleia Legislativa do Estado e ao Comando Militar do Sudeste deveriam ser desmontadas. A retirada de cerca de 50 barracas foi acompanhada de perto pela Polícia Militar de maneira pacífica por ordem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O encerramento dos acampamentos foi determinado judicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após a invasão da sede dos três poderes, em Brasília, no último domingo, 8, que contou com depredações intensas do patrimônio público. O sentimento de muitos, como o do aposentado Rafael Lebre Júnior, era de frustração pelo fim do acampamento: “Dá uma relativa angústia, de as coisas estarem quase acontecendo, ou para um lado ou para o outro, e tudo volta para trás. Eu acho que nós temos que pensar muito nas gerações vindouras. Eu estou aqui fazendo a minha parte”. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 34 acampamentos foram desmobilizados em todo o Estado.

*Com informações do repórter Vinicius Moura