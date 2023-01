Polícia Militar do RJ passa a usar capacete à prova de balas para proteção

A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai incluir o uso do capacete à prova de balas para a proteção de seus funcionários a partir de 2023. A medida passa a valer em março de 2023, quando os mais de 1.300 capacetes comprados chegarem à corporação. Esta é uma adequação inédita na história PMERJ, que não incluía esse equipamento em suas operações, diferentemente de outras instituições, como o Exército. Em casos específicos, como em manifestações, o Batalhão de Choque da PM usam capacetes. Agora, os soldados da PM do Rio farão o uso do objeto em confrontos do dia a dia, como durante operações em favelas. A ideia busca conter os avanços na taxa de letalidade policial no combate ao crime no território fluminense e atenta-se aos casos letais de tiroteio contra policiais no Estado no último ano. Quanto à aparência, o novo objeto da corporação possui área que permite a inclusão de câmeras na parte dianteira. Ainda assim, a medida adotada pela Polícia Militar de São Paulo não é considerada pelo atual governador fluminense, Cláudio Castro.

