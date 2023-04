Polícia prende mais 35 pessoas e fecha mais um escritório de falso empréstimo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta sexta-feira, 28, mais 35 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha especializada em golpes do falso empréstimo consignado. O imóvel, localizado no Centro da capital fluminense, foi fechado pelos agentes. O endereço é de prioridade do mesmo responsável por um outro escritório, fechado pela polícia na terça-feira, 25, em São Gonçalo. Na ocasião, 14 foram presas. Segundo o Núcleo de Inteligência Antifraude e Lavagem de Dinheiro, o grupo contratava as vítimas por “call center”, que acabam fornecendo dados pessoais e financeiros. Com as informações em mãos, os golpistas solicitam um empréstimo, sem o consentimento das vítimas. O alvo são aposentados e pensionistas. De acordo com a polícia, os agentes encontraram uma “mega central” de telemarketing. Também foram encontrados computadores, planilhas de faturamento, roteiros de atendimento e ligação aos clientes, além de insumos de informática. Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados para formalizar os procedimentos de polícia judiciária. Os suspeitos responderão pelo crime de associação criminosa.

