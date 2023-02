Polícia prende traficante no Farol da Barra 

Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (20), por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), vendendo drogas no Farol da Barra, no circuito Dodô.

O suspeito já foi preso pelo mesmo crime em 2018. Com ele foram encontrados porções e pinos de cocaína e de maconha, já embalados para a venda.

“Ele guardava os entorpecentes dentro da cueca. Nossos investigadores observaram a movimentação e na hora da venda, ele foi flagranteado”, explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

O homem foi encaminhado para o Posto de Resposta Operacional Tática Especializada e Gerenciamento de Risco (Proteger) da Barra, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele segue custodiado à Disposição do Poder Judiciário.