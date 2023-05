Polícia sobrevoa área Yanomami e localiza mais oito corpos após conflito entre indígenas e garimpeiros

Equipes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobrevoaram a região de Uxiú, dentro da Terra Indígena Yanomami, e localizaram mais oito corpos. No último sábado, 29, houve um conflito e troca de tiros entre indígenas e garimpeiros no local. Na ocasião, um indígena foi assassinado e outros dois ficaram feridos. As vítimas, que não são indígenas, foram encontradas no domingo, 30, boiando na água, em um barranco, em uma região de garimpo, sendo que pelo menos um deles foi atingido por uma flecha. As causas das mortes são investigadas pela PF. Além disso, uma equipe de elite do Comando de Operações Táticas e do Grupo de Pronta Intervenção, foram direcionadas à região para apurar o caso. A Polícia Federal também reforçou a segurança na região, em conjunto com a Força Nacional, e intensificou as ações na Terra Yanomami, já que no domingo, 30, foi registrado um confronto entre agentes da PRF e do Ibama com garimpeiros ligados ao tráfico de drogas.

