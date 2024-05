Políticos criticam charge publicada na “Folha” sobre o RS

Cartunista Jean Galvão diz entender a indignação nas redes e fez post para explicar o seu desenho

Página do jornal “Folha de S.Paulo” com a charge sobre as chuvas no Rio Grande do Sul Reprodução/Folha de S.Paulo – 5.mai.2024

Políticos e outros internautas criticaram a charge sobre as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul publicada pelo jornal Folha de S.Paulo no domingo (5.mai.2024). O desenho é de autoria de Jean Galvão, que se desculpou em suas redes sociais.

A ilustração mostra uma família no telhado de uma casa, já quase submersa, tentando se proteger. O pai olha para o céu tentando avistar um possível resgate de helicóptero. Uma das crianças diz a outra, que aparenta estar triste: “Não chora, vai alagar ainda mais”.

O deputado federal Daniel Freitas (PL-SC) disse que a charge foi “canalha” e “de péssimo gosto”.

O vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil) declarou a Folha fez “chacota com as crianças gaúchas”. Segundo ele, a postagem “escancara um total escárnio com a dor de um povo que ajuda a alimentar o Brasil”.

Eis abaixo outras reações:

Artista pede desculpas Em seu perfil no Instagram nesta 2ª feira (6.mai.2024), Jean Galvão pediu desculpas às pessoas que se irritaram com o desenho. O artista disse que o intuito da charge não era fazer piada, mas, sim, provar uma reflexão.

“Tentei mostrar que, se esse choro pudesse ser medido, as lágrimas dela seriam muito mais volumosas do que qualquer quantidade de chuva que caiu sobre o Rio Grande do Sul, tamanha a dor que estão passando”, afirmou.

Leia abaixo o pronunciamento completo de Jean Galvão:

Reprodução/Instagram @jeangalvao – 6.mai.2024

