Poloneses fazem ato contra reforma dos meios de comunicação; assista

Grupo também é contra as prisões do ex-ministro do Interior e seu número 2, presos na 3ª feira (9.jan) por suposto abuso de poder

Milhares de poloneses foram às ruas contra a reforma da mídia Reprodução/Twitter – 11.jan.2024

PODER360 11.jan.2024 (quinta-feira) – 19h05



Milhares de pessoas foram às ruas na Polônia contra a reforma dos meios de comunicação no país e as prisões do ex-ministro do Interior, Mariusz Kamiński, e seu número 2, Maciej Wąsik. Os integrantes do PiS (Partido Lei e Justiça) foram detidos na última 3ª feira (9.jan.2024), acusados de abuso de poder.

A Prefeitura de Varsóvia, capital da Polônia, estimou em 35.000 o número de manifestantes. Já um porta-voz do PiS disse que 200 mil pessoas estiveram nas ruas pelo país. As informações são do jornal Reuters.

Assista imagens das manifestações (1min16s):

A tensão tem crescido na Polônia com as medidas lideradas pelo primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, voltadas a uma coligação pró-União Europeia.

O líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski, fez um discurso à multidão. “Temos que vencer esta grande batalha por uma Polónia soberana e independente”, declarou.