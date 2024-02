Por privacidade, Planalto muda acessos a gabinetes de Lula e Janja

Igor Gadelha/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida da porta de vidro fosco que dá acesso ao corredor onde estão localizados os gabinetes de Lula e Janja – Metrópoles – Foto: Igor Gadelha/MetrópolesEm busca de privacidade, o Palácio do Planalto decidiu fazer mudanças no acesso aos gabinetes do presidente Lula e da primeira-dama Janja, no terceiro andar do prédio.

Nos últimos dias, as portas de vidro que dão acesso ao corredor onde estão localizados os dois gabinetes deixaram de ser transparentes e passaram a ser foscas (veja fotos abaixo).

Gabinete presidencial no Planalto

Planalto colocou efeito fosco na porta de vidro que dá acesso ao corredor do gabinete do presidente Lula Igor Gadelha/Metrópoles

Gabinete presidencial no Planalto

Porta de vidro próxima ao gabinete da primeira-dama Janja também ganhou efeito fosco Igor Gadelha/Metrópoles

Palácio do Planalto

Fabio Rodrigues Pazzebom/Agência Brasil

Presidente Lula na porta do Gabinete tomando agua

Lula aguarda na porta para anunciar novo ministro da Justiça Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Com os vidros foscos nas portas, não será mais possível ver, de fora, a movimentação de pessoas no corredor que dá acesso aos gabinetes de Lula e de Janja.

Nesse corredor, há um elevedor privativo por onde o presidente da Repúblicas, a primeira-dama e convidados selecionados por eles podem subir diretamente para o terceiro andar.

A coluna procurou a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência para saber o motivo oficial para mudança nas portas, bem como o custo, mas não obteve retorno. O espaço seguirá aberto.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?