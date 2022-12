Sem Bolsonaro, Mourão fará pronunciamento de fim de ano neste sábado

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixar o país, o presidente em exercício, Hamilton Mourão (Republicanos), fará um pronunciamento em rede nacional na noite deste sábado (31/12). Trata-se da tradicional mensagem de fim de ano do governo. A declaração ocorrerá às 20h e terá duração de sete minutos.

Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos nesta sexta-feira (30/12), onde passará um “período sabático” com o fim do mandato. Sem o chefe do Executivo federal, o vice-presidente ocupa o cargo temporariamente.

Viagem após pronunciamentoO embarque rumo à América do Norte ocorreu horas após o presidente realizar sua última live do mandato. Na transmissão desta sexta, que durou 52 minutos, Bolsonaro disse que não deixará de fazer oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume seu terceiro mandato à frente da Presidência da República em 1º de janeiro.

Após dois meses sem realizar as tradicionais lives semanais, Bolsonaro fez uma transmissão nas redes para fazer um balanço de sua gestão. Desde que foi derrotado nas eleições deste ano, ele adotou uma agenda reclusa, com poucos compromissos oficiais e raras aparições públicas.